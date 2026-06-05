Colombie : James Rodiguez dans une énorme polémique avant le Mondial 2026

James Rodríguez se retrouve au cœur d’une vive polémique en Colombie, juste avant le Mondial 2026. Alors que les Cafeteros étaient accueillis par la presse et le gouvernement colombien avant leur départ pour la Coupe du Monde 2026, un événement a choqué le public local. En présence du président Gustavo Petro et de sa fille Antonela Petro, le capitaine colombien aurait ignoré une demande de photo de la fille du président local, sans même vouloir lui serrer la main devant les caméras.

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La séquence a rapidement enflammé le débat dans le pays, certains y voyant un geste volontaire et à caractère politique. À ce stade, ni le joueur ni son entourage n’ont toutefois réagi à la polémique, laissant place à de nombreuses interprétations sur les réseaux sociaux et dans les médias colombiens, alors que plusieurs supporters accusent l’ex-joueur du Real Madrid d’un manque de respect, pendant que d’autres saluent ce geste.