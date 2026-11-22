Il n’y a pas à dire : le Paris FC régale cette saison avec un jeu particulièrement attrayant sous les ordres de Liam Rosenior. Un style de jeu qui porte ses fruits et qui se reflète également au classement, puisque le club parisien occupe les premières places de Ligue 1. Le PFC confirme ainsi qu’il ne compte pas simplement jouer les figurants cette saison et déroule encore cet après-midi face à Angers.

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Cette démonstration a été illustrée par un troisième but absolument merveilleux inscrit par les Parisiens. Aux 25 mètres, Pierre Lees-Melou combine d’abord avec Lopez, avant de s’appuyer sur Matondo dans un jeu en une touche bien exécuté. Le capitaine du Paris FC conclut ensuite d’une frappe dans un angle fermé, mais Lopes ne parvient qu’à ralentir le ballon. Maxime Lopez a bien suivi et surgit pour pousser le ballon dans le but vide. Une réalisation collective de toute beauté à consommer sans modération.