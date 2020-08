Angleterre : la liste de Gareth Southgate avec Maguire et des petits nouveaux

Les clubs et ensuite les équipes nationales. C'est ainsi que la reprise du football s'est organisée. Alors que l'Euro 2020 a été reporté à 2021, les rencontres internationales vont reprendre par la Ligue des Nations, en guise de préparation. Après Roberto Martinez, c'est Gareth Southgate qui a annoncé sa liste pour les matchs à venir contre l'Islande et le Danemark.

La suite après cette publicité

Parmi les sélectionnés, on retrouve de manière surprenante Harry Maguire, pourtant empêtré avec la justice grecque après son coup de sang à Mykonos. Raheem Sterling, malgré ses suspicions de coronavirus, a lui aussi été appelé (il est finalement négatif). Et la porte de la sélection s'est ouverte pour trois petits nouveaux : Phil Foden (Manchester City), Mason Greenwood (Manchester United) et la grosse surprise Kalvin Phillips (Leeds).

La sélection complète :