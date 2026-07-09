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L’AJ Auxerre recrute un grand espoir chinois

Par Maxime Barbaud
1 min.
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Le mercato se poursuit pour l’AJA. Le club bourguignon vient d’officialiser la venue de Xiangxin Wei, grand espoir du football chinois. Il évoluait jusque-là au MZ Hakka, avec qui il compte 28 matchs en China League One en deux ans (1 but).

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International U16 et U17, le joueur de 18 ans a paraphé un contrat de 5 avec les Auxerrois. Il est capable d’évoluer dans l’axe de l’attaque et sur le côté gauche. Il devient le 2e joueur de son pays à rejoindre une équipe de Ligue 1 après Jinyu Li à Nancy lors de la saison 1998-1999. Pour rappel, l’AJA est la propriété de James Zhou, homme d’affaires chinois.

Pub. le - MAJ le
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