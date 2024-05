La finale de la Champions Cup REKUPO vont avoir lieu à l’Allianz Riviera !

Ce mardi et ce mercredi, l’Allianz Riviera va accueillir la finale de la Champions Cup REKUPO. Cette compétition, qui a mis à l’honneur 6 734 jeunes footballeurs et footballeuses âgés de 8 à 16 ans dans toute la France, va donc connaître l’épilogue de sa 14e édition dans l’antre de Nice. Ainsi, 10 équipes U9 masculines et 8 équipes U15 féminines s’affronteront le 28 mai quand 16 équipes U11 masculines se feront face le 29 mai. La plus grande compétition nationale de football amateur chez les jeunes accueillera cette année six clubs professionnels : le PSG, Rennes, Nice, Bordeaux, Metz et Lens.

Parallèlement à la compétition, le village EcoDDS proposera une expérience immersive et gratuite dans le monde du recyclage et de l’écologie. Des expositions pédagogiques, des jeux sur le tri des déchets, des photocalls, des quiz seront organisés afin de sensibiliser les participants aux bonnes pratiques de recyclage et au tri des déchets chimiques, tout en les incitant à devenir des acteurs du changement. Pour cet événement, plusieurs anciens professionnels seront de la partie comme Jean-Christophe Marquet, Sébastien Piocelle, Fabien Laurenti, Steeve Elana, ou encore Joris Marveaux.