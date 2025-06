John Textor se régale encore de la victoire de Botafogo sur le PSG

Cette fois, pas de chapeau de cow-boy, mais une sacrée victoire pour le propriétaire de l’Olympique Lyonnais John Textor. L’homme d’affaires américain qui détient également le club brésilien de Botafogo a ainsi vu O Glorioso s’imposer 1-0 contre le Paris Saint-Germain en phase de poules de la Coupe du monde des Clubs. Une sacrée prestation de la part de son équipe qu’il n’a pas manqué de féliciter après la rencontre au micro de DAZN : «ils ont gagné ce match, ça veut dire beaucoup pour nous. On a réussi à prendre l’avantage au bon moment et les joueurs ont trouvé le bon moyen pour s’imposer. C’était une superbe performance. On a commencé avec trois milieux expérimentés avant de finir avec des jeunes. On n’a pas créé beaucoup d’occasions, mais on avait de bonnes fondations dans ce match.»

Il a d’ailleurs admis la supériorité parisienne en début de match et estime que c’est une sacrée performance d’avoir su dominer le dernier vainqueur de la Ligue des Champions : «on a réussi à ne pas perdre ce match en première période et on a continué en seconde. On a mis en place cette réussite contre la plus forte équipe du monde.» Pour autant, il estime que cette victoire reste inférieure au titre de Botafogo en Copa Libertadores acquis le 30 novembre dernier contre l’Atlético Mineiro (3-1) : «la Libertadores c’était incroyable, c’était le Superbowl de l’Amérique du Sud, c’était la plus grande victoire de notre club. Contre le PSG, on n’a pas toujours l’occasion de sortir du Brésil et de se montrer contre les meilleurs du monde donc c’est vraiment super.»

