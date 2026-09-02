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Ligue 1

OM : Pierre-Emile Hojbjerg autorisé à redevenir capitaine

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Höjbjerg avec l'OM @Maxppp

Au sortir du match amical contre l’Atlético de Madrid, Bruno Genesio avait annoncé que sa direction lui avait imposé de retirer le brassard de capitaine à Pierre-Emile Hojbjerg, suite au choix du Danois de refuser un transfert à Newcastle. « C’est une décision qui m’a été dictée par la direction du club. Si je veux être complètement franc, et je vais l’être, ce n’est pas une décision que je partage. Mais je suis salarié, je dois me soumettre à certaines obligations. On l’a fait. »

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Depuis, le milieu de terrain de 31 ans n’a pas quitté la Canebière et le mercato a fermé ses portes. Pour Stéphane Richard, le Scandinave peut donc redevenir capitaine si son entraîneur le désire. « Pour moi, oui. Maintenant, c’est vraiment la décision du coach. Je n’interfèrerai pas là-dedans. Si Bruno l’estime, je ne m’y opposerai pas », a-t-il confié au micro de RMC. Une bonne nouvelle pour le coach phocéen.

Pub. le - MAJ le
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