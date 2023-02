Barça : Josep Maria Batomeu charge Joan Laporta

La suite après cette publicité

Après la Juventus et Manchester City, le FC Barcelone est également perturbé par des affaires en interne. Ces dernières heures, certains médias révélaient l’existence de versements de l’ordre de quasiment 1,4 M€ du Barça à la société de José María Enríquez Negreira, un ancien arbitre espagnol entre 2016 et 2018. Il se trouve qu’Enríquez Negreira occupait entre 1996 et 2018 le poste de vice-président du Comité technique des arbitres en Espagne. Des éléments suffisants pour que la justice ouvre une enquête.

Josep Maria Bartomeu, ex-président du FC Barcelone entre 2014 et 2020, a été interrogé par ABC à propos de cette affaire des versements et a rapidement mis la faute sur Joan Laporta, président entre 2003 et 2010 et de nouveau à la tête du catalan, depuis 2021. «Ce contrat a déjà été conclu depuis l’époque de Núñez, Gaspart et la première étape de Laporta. Je n’ai même pas vu les factures parce qu’elles ont été passées directement. Quand Laporta est arrivé au club, les factures étaient d’environ 150.000 euros et quand Sandro a été nommé président, elles étaient bien supérieures à un demi-million d’euros. La seule chose que je peux dire, c’est que j’ai coupé le robinet à Negreira et que Laporta a quadruplé son salaire». Le Barça risque une lourde sanction financière.

