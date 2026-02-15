Menu Rechercher
OL : les mots doux de Cherki à Fonseca au coup de sifflet final

Par Valentin Feuillette
1 min.
Rayan Cherki @Maxppp
Lyon 2-0 Nice

Au coup de sifflet final, l’Olympique Lyonnais a validé un succès précieux (2-0) face à l’OGC Nice en clôture de cette journée de Ligue 1, confirmant sa dynamique sur le podium. Dans l’ambiance festive du Groupama Stadium, joueurs et staff ont savouré avec le public, tandis qu’en bord de terrain, l’émotion et les sourires dominaient après une prestation maîtrisée de bout en bout.

L1+
Rayan Cherki est venu féliciter Paulo Fonseca à la fin du match 🔴🔵

#OLOGCN
Parmi les scènes marquantes, l’échange complice entre Rayan Cherki, présent en tribunes, et son ancien coach Paulo Fonseca a retenu l’attention. L’ex-lyonnais s’est approché pour le féliciter avec enthousiasme : « Oooooh ! Félicitations ! On se voit après », glissant ces mots à chaud après la victoire, avant de tomber dans les bras de son ancien tacticien, symbole d’un lien resté intact avec son ancien club et d’une soirée parfaitement réussie pour les Gones.

