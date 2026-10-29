PSG : la belle déclaration d’amour de Luis Enrique à Matvey Safonov

Ce vendredi, le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse du Havre pour la neuvième journée de Ligue 1. Une rencontre où Matvey Safonov tentera de poursuivre sur sa dynamique. Le gardien russe reste sur de belles prestations en Ligue des Champions et a permis aux Franciliens de garder leurs buts inviolés contre l’Olympique Lyonnais ce lundi (2-0). En conférence de presse, Luis Enrique a mis en avant le gardien russe.

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«Quand il est venu, il avait le défi d’être performant dans un club de haut niveau. Il a tout bien fait. Il s’est adapté à ce que nous cherchons dans le football moderne. Une équipe comme la nôtre a besoin d’un gardien qui joue tout le temps en relation avec la ligne défensive. Il est encore en train de s’améliorer. C’est un gardien courageux. Il fait tout ce que nous voulons qu’il fasse. Je suis très content de lui», a-t-il déclaré.