Maroc : le bijou de 35 mètres d’Achraf Hakimi face au Niger

En feu depuis le début de la saison avec le Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi poursuit sur sa lancée avec le Maroc. Titulaire ce vendredi soir face au Niger dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2027, le latéral droit marocain a encore fait parler son talent en inscrivant un but absolument sublime.

La suite après cette publicité

À 35 mètres de la cage de Mahamadou Tanja, le Parisien a déclenché un véritable missile qui est venu se loger dans la lucarne du portier nigérien, impuissant face à la puissance de la frappe. Un véritable bijou qui permet aux Lions de l’Atlas de faire le break. Achraf Hakimi est décidément inarrêtable.