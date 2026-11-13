Maroc : le bijou de 35 mètres d’Achraf Hakimi face au Niger
1 min.
@Maxppp
En feu depuis le début de la saison avec le Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi poursuit sur sa lancée avec le Maroc. Titulaire ce vendredi soir face au Niger dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2027, le latéral droit marocain a encore fait parler son talent en inscrivant un but absolument sublime.
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beIN SPORTS @beinsports_FR – 21:42
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🇲🇦🚀 LE MISSILE ABSOLU D'ACHRAF HAKIMI !!! 🤯💥
À 35 MÈTRES, le Marocain décoche une FRAPPE SURPUISSANTE qui termine en pleine lucarne ! 🎯🔥
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À 35 MÈTRES, le Marocain décoche une FRAPPE SURPUISSANTE qui termine en pleine lucarne ! 🎯🔥
À 35 mètres de la cage de Mahamadou Tanja, le Parisien a déclenché un véritable missile qui est venu se loger dans la lucarne du portier nigérien, impuissant face à la puissance de la frappe. Un véritable bijou qui permet aux Lions de l’Atlas de faire le break. Achraf Hakimi est décidément inarrêtable.
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