Le Real Madrid veut s’offrir le nouveau Erling Haaland !

En recrutant sur ces dernières années Vinicius Junior (22 ans), Rodrygo Goes (22 ans), Endrick (16 ans), Aurélien Tchouaméni (22 ans) ou encore Eduardo Camavinga (20 ans), le Real Madrid s’est renforcé tout en tournant sa politique sur l’achat de joueurs pouvant devenir les futures stars de demain. Une tactique payante pour le moment pour les Merengues, qui sont sur les traces de Jude Bellingham (19 ans) du Borussia Dortmund.

Néanmoins, ce système ne permet pas aux Merengues d’attirer tous les joueurs pour autant et deux des plus grandes stars des prochaines années, Kylian Mbappé (24 ans) et Erling Braut Haaland (22 ans) ont été manqués par la Casa Blanca. L’échec de l’arrivée du dernier cité, qui évolue désormais à Manchester City, n’a pas été vraiment bien accepté du côté du Santiago Bernabéu et avec Karim Benzema, dont l’âge (35 ans) ne cesse de grandir.

L’achat d’un nouvel attaquant star devient dès lors une priorité, même si le jeune Endrick fera son arrivée à partir de juin 2024. Malgré cela, une autre arrivée au poste pourrait avoir lieu prochainement et Sport nous dévoile le nom d’un joueur qui plait particulièrement à la direction merengue. Arrivé cet été à l’Atalanta contre un joli chèque de 17 millions d’euros en provenance du club autrichien de Sturm Graz, où il a marqué 6 buts et 3 offrandes en 8 matches, Rasmus Højlund performe également en Italie.

Attaquant international danois de 19 ans, il a déjà réussi à faire oublier Duvan Zapata à la pointe de l’attaque de la Dea et a démarré l’année 2023 sur de très bonnes bases. Auteur de 5 buts et 2 offrandes en 16 matches avec le club de Bergame, il reste sur 4 buts et 1 passe décisive sur les 5 derniers matches, où il a enfin pris une place de titulaire. Une belle dynamique pour le natif de Copenhague, qui pourrait pousser le Real Madrid à vite venir à la charge.