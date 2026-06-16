La Tunisie se sépare de Sabri Lamouchi et nomme Hervé Renard en pleine Coupe du Monde !

Les propos de Sabri Lamouchi ont mal vieilli. Dimanche, à quelques heures de l’entrée en lice de la Tunisie à la Coupe du Monde 2026, le technicien de 54 ans parlait de sa joie et de sa fierté de diriger les Aigles de Carthage, tout en étant conscient de l’immense chantier auquel il faisait face et l’instabilité de son poste puisqu’il était le sixième sélectionneur nommé en 2 ans et demi par la Fédération Tunisenne de Football. «J’ai une vraie volonté d’amener quelque chose. Si j’y arrive, tant mieux. Sinon, je reprendrai mon chemin. J’aimerais que ça dure longtemps, mais surtout que ce soit le plus beau possible.»

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Malheureusement pour lui, son aventure à la tête de la sélection nationale prend déjà fin. Nommé sélectionneur le 14 janvier dernier, il a connu des mois compliqués. Sa gestion a notamment été remise en question. Les choses ne se sont pas arrangées par la suite durant la préparation au Mondial, avec deux défaites en amical face à l’Autriche (1-0) et la Belgique (5-0). Cela ne présageait rien de bon. Et cela s’est confirmé avec une lourde défaite 5 à 1 face à la Suède lors de la première journée de la Coupe du Monde.

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Lamouchi éjecté en pleine Coupe du Monde

Dans la foulée, les supporters comme la presse ont sévèrement taclé Lamouchi, dont les choix, le coaching et le jeu proposé n’ont pas du tout convaincu. Quelques heures plus tard, certains médias tunisiens ont annoncé la tenue d’une réunion d’urgence entre la FTF et Lamouchi, dont la tête ne tenait plus qu’à un fil. Le média local Jawhara FM a même annoncé le licenciement du sélectionneur national. Une tendance qui s’est confirmée puisque la Fédération Tunisienne de Football a scellé le départ de Sabri Lamouchi en plein Mondial selon L’Equipe. Une décision forte et radicale, mais nécessaire pour les Aigles de Carthage. La nouvelle n’a pas encore été officialisée publiquement, mais cela devrait être annoncé d’ici peu.

Après seulement 5 mois et un bilan d’une victoire, un nul et trois défaites en 5 matches, Lamouchi quitte la Tunisie par la petite porte mais sous le regard du monde entier, surpris par cette éviction insolite en plein Mondial. Dans ce contexte, les Aigles de Carthage vont devoir enchaîner face au Japon (21 juin) et aux Pays-Bas (26 juin). Et comme attendu, c’est Hervé Renard qui va le remplacer sur le banc tunisien. Le coach français, qui sera accompagné de Nicolas Baudoin (analyste vidéo), de David Barriac (préparateur physique) et de Gilles Le Floch (entraîneur des gardiens) va conserver Wahbi Khazri, qui était dans le staff de Lamouchi. Renard est attendu ce mardi au Mexique, où il va diriger son premier entraînement.