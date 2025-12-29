CdM 2026 : la FIFA se félicite d’un nombre record de demandes de billets

Le Mondial 2026 bat déjà des records de demandes de billets. « En seulement 15 jours, nous avons reçu 150 millions de demandes du monde entier pour acheter des billets pour la Coupe du monde », a révélé Gianni Infantino, le président de la FIFA, lors de la séance inaugurale du World Sports Summit à Dubaï. « Malgré toutes ces informations que vous avez pu lire sur les prix – entre 6 000 et 60 dollars –, la réalité est que ce sont les chiffres exacts. Chaque jour des 15 jours de prévente, nous avons enregistré en moyenne 10 millions de demandes quotidiennes, avec les États-Unis, l’Allemagne et la Grande-Bretagne en tête », a-t-il ajouté dans des propos relayés par Marca.

Infantino a ensuite mis en perspective ce chiffre record en le comparant à l’histoire de la compétition. « Dans l’histoire presque centenaire des Coupes du monde, 44 millions de billets ont été vendus. Nous avons donc reçu le triple de demandes par rapport à cette somme totale », a-t-il souligné devant un forum réunissant des légendes du football comme Ronaldo Nazario, Luis Figo, Andrés Iniesta ou Carles Puyol. L’extension du tournoi à 48 équipes et 104 matchs pourrait permettre d’atteindre un nombre record de ventes, estimé entre 50 et 60 millions de billets.