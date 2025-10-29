Menu Rechercher
Liga

Real Madrid : Vinicius Jr a fait exprès de zapper Xabi Alonso dans son message d’excuse !

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Xabi Alonso et Vinicius Jr lors du match entre Getafe et le Real Madrid @Maxppp

Face au battage médiatique intense dont il fait l’objet, Vinicius Junior a décidé de sortir du silence pour s’excuser. «Aujourd’hui, je tiens à présenter mes excuses à tous les supporters du Real Madrid pour ma réaction lorsque j’ai été remplacé lors du Clásico. Comme je l’ai déjà fait en personne lors de l’entraînement d’aujourd’hui, je tiens également à présenter à nouveau mes excuses à mes coéquipiers, au club et au président».

El Chiringuito TV
😮 "VINICIUS ha pedido PERDÓN en una reunión donde NO estaba XABI ALONSO".

ℹ️ La información de @JLSanchez78 en #JUGONES.
Cependant, beaucoup ont remarqué que le numéro 7 merengue n’a pas cité le nom de Xabi Alonso. AS assure que les deux hommes ont parlé, mais The Athletic affirme que Vinicius a sciemment zappé de citer son entraîneur. « Les proches de Vinicius expliquent que l’omission d’Alonso dans le message d’excuses était délibérée, car il se sent blessé par le traitement que lui réserve l’entraîneur. Ils ajoutent également qu’ils ont senti le soutien du club ces derniers jours », écrit le média. L’affaire est finalement loin d’être terminée, d’autant qu’El Chiringuito a ajouté que Vinicius Jr s’était excusé auprès de ses coéquipiers au cours d’une réunion à laquelle ne participait pas Alonso…

Pub. le - MAJ le
