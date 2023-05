Vidéo : les 10 meilleurs tweets de Jean-Michel Aulas qui ont déchainé les réseaux

La suite après cette publicité

Ce n’est pas une page qui se tourne, mais un livre entier ! C’est fini, Jean-Michel Aulas quitte ses fonctions de Président de l’Olympique Lyonnais après 36 ans à la tête du club. Qu’on l’aime ou qu’on le déteste, il aura marqué de son empreinte le championnat de France. Il compte à son actif 34 trophées en 19 ans avec la section féminine, 19 titres en 36 ans avec la division masculine et des Tweets et Retweets tous plus drôles les uns que les autres. Voici notre sélection des 10 Tweets les plus marquants d’Aulas.

À lire

OL : Hatem Ben Arfa se fait détruire par son ancien agent