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Ligue 1

Lens : le nouveau tacle de Pierre Sage sur le calendrier

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Pierre Sage @Maxppp
Brest Lens
betclic
1 4.60 N 3.98 2 1.69 Bonus 100€

Mardi soir, le RC Lens s’est qualifié pour la finale de la Coupe de France après avoir étrillé Toulouse 4 buts à 1 en demi-finale. Et demain, le club artésien donnera le coup d’envoi de la 31e journée de Ligue 1 avec son déplacement à Brest.

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Et du côté des Sang-et-Or, Pierre Sage avoue avoir du mal à saisir pourquoi son équipe joue seulement trois jours après son match de Coupe de France. «Pour l’instant ça va. La séance d’aujourd’hui doit valider les participations, beaucoup étaient en salle hier. Mais on a le même effectif disponible, avec des choix à faire. (…) C’est une situation qui m’interroge, j’avoue que je ne comprends pas», a-t-il confié en conférence de presse.

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