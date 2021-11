Karim Benzema meilleur attaquant français de l'histoire en club

En inscrivant le but égalisateur lors du succès face au Séville FC (2-1), non seulement l'attaquant français Karim Benzema a marqué son 361e but de sa carrière entre l'Olympique Lyonnais et le Real, mais il est également devenu le meilleur buteur français de l'histoire en club, dépassant l'ancienne gloire d'Arsenal Thierry Henry, qui culminait à 360 buts toutes compétitions confondues.

L'international tricolore (94 sélections, 36 buts) a d'ailleurs réagi à cette distinction symbolique sur ses réseaux sociaux : «belle bataille de la part de l'équipe : Fier d'être devenu le meilleur attaquant français de l'histoire...» Le prochain objectif ? Le même record mais cumulant cette fois-ci club et sélection, toujours détenu par Henry (411 buts), bien aidé par ses 51 réalisations en Bleu. Pour le moment, il en est à 397. 14 buts dans le viseur, ça ne devrait être une mission impossible pour KB9...