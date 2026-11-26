Titulaire lors de la large victoire du FC Barcelone face au Sabah FC (4-1) en Ligue des champions, Alejandro Balde n’a malheureusement pas pu aller au terme de la rencontre. Auteur d’une passe décisive pour Karim Adeyemi sur le troisième but barcelonais, le latéral gauche espagnol a été contraint de céder sa place à João Cancelo à la 64e minute de jeu. Ce jeudi, le club catalan a communiqué sur l’état de santé de son défenseur, qui souffre d’une légère entorse à la cheville droite.

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«Le latéral gauche du FC Barcelone Alejandro Balde souffre d’une légère entorse de la cheville droite. Il n’est pas forfait pour le match de dimanche contre le Deportivo. La durée de son absence dépendra de son évolution». Cette blessure intervient à un moment particulièrement délicat pour Alejandro Balde, qui peine à retrouver une place de titulaire dans le onze de Hansi Flick. Le défenseur espagnol avait pourtant profité de cette rencontre européenne pour se mettre en valeur et s’attirer les compliments de son entraîneur allemand en conférence de presse. Un contretemps également pour la direction du FC Barcelone, qui cherche à se séparer de son latéral gauche lors du prochain mercato hivernal. La durée exacte de son indisponibilité n’a pour l’heure pas été communiquée.