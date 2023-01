Paris sportifs : 10€ en freebets offerts pour parier sur Troyes-OM

La Ligue 1 est de retour. Mercredi, dans le cadre de la 18e journée de la Ligue 1, l’Olympique de Marseille se déplacera sur la pelouse de l’ESTAC, à 21 heures, au Stade de l’Aube. Une rencontre a priori déséquilibrée sur le papier entre le troisième et le treizième du Championnat. Toujours à la lutte avec le RC Lens pour accrocher la deuxième place et s’assurer une place en Ligue des Champions, les Phocéens ne devront pas tomber dans le piège des Troyens, qui avaient fait une belle impression à Strasbourg, lors de la dernière journée.

Avec 34 buts inscrits en Ligue 1 cette saison, l’OM est la deuxième meilleure attaque de France, à égalité avec le Stade Rennais, avec 34 buts inscrits en 17 rencontres. Un bilan évidemment bien plus faible que l’armada offensive du PSG (46 buts inscrits), mais qui place l’OM parmi les attaques les plus redoutables du Championnat. Et si Dimitri Payet et Alexis Sanchez ont fait vibrer les filets cette saison, Cengiz Ünder n’a débloqué son compteur but que contre Toulouse, le 29 décembre dernier (6-1). Un but qui devrait le lancer pour la suite de la saison et on imagine bien qu’il pourrait continuer sur sa lancée et réitérer sur la pelouse de l’ESTAC.

Troyes a de quoi avoir peur. Avec 33 buts encaissés depuis le début de saison, l’ESTAC est l’une des pires défenses de notre Championnat. Mais depuis l’arrivée de l’entraîneur australien Patrick Kisnorbo sur son banc, le club aubois est sur une bonne dynamique de deux matches sans défaite : un nul contre Nantes (0-0) et une victoire à Strasbourg (3-2). Mais il y a une statistique qui doit vous faire croire à un match nul entre les deux équipes. En effet, Troyes reste sur une série incroyable de 6 matches nuls consécutifs à domicile en L1, un record. Contre un OM sans Dimitri Payet, l’ESTAC pourrait faire l’exploit de ne pas perdre et enchainer un 7e match nul d’affilée.

Et s’il y a un score exact à tenter, cela pourrait se jouer sur un petit score nul entre les deux formations. Seulement 13e de Ligue 1 et seulement à cinq points du premier relégable, qui plus est, dans une saison où il y aura quatre descentes, Troyes devra tout faire pour éviter la défaite. Si les qualités de l’ESTAC sont surtout en attaque, on imagine le club de l’Aube réussir à marquer contre l’OM. Mais il faudra aussi tenir et c’est une qualité qu’a montré le club troyen depuis l’arrivée de son nouveau coach. Contre l’OM et devant son public, on voit l’ESTAC capable d’arracher le point du nul sur le score de 1-1 face à un concurrent au podium. Un résultat qui se tente.

