Liam Rosenior et Chelsea veulent jouer un sale coup à Strasbourg pour Mamadou Sarr

Le départ de Liam Rosenior continuerait-il indirectement de faire des vagues à Strasbourg ? Vexés par le départ de l’entraîneur pour Chelsea, les supporters ont légitimement l’impression d’être le dindon de la farce, malgré les bons résultats de leur club, bien relancés par la venue de Gary O’Neil sur le banc. La dernière information dévoilée par RMC ce samedi peut tout de même confirmer cette impression de statut de club vassal des Blues.

La suite après cette publicité

Le nouvel entraîneur de Chelsea, et donc ancien de Strasbourg, aimerait faire revenir dès maintenant Mamadou Sarr à Londres. Des discussions ont même démarré au sein de BlueCo pour étudier la faisabilité de ce dossier, ce qui ne devrait pas être très difficile à boucler. Le défenseur central est prêté pour la saison au Racing, après l’avoir recruté l’été dernier pour 14 M€. Il avait même disputé un match de Coupe du Monde des Clubs avant de repartir en Alsace.

La suite après cette publicité

Rosenior a fait du retour de Sarr à Chelsea sa priorité

Il n’avait pas été conservé par Enzo Maresca, et a fini par être prêté. Sarr était rapidement redevenu un membre important du onze alsacien (17 matchs toutes compétitions confondues), jusqu’à être appelé par le Sénégal, avec qui il a été sacré champion d’Afrique en étant même titulaire en finale à la faveur de la suspension de Kalidou Koulibaly. Le départ de Rosenior à Chelsea a changé la donne. Le technicien, qui s’entend bien avec le défenseur, a fait de son retour sa priorité en cette fin de mercato.

L’ancien Lyonnais a toujours eu pour ambition de s’imposer chez les Blues. Pour confirmer son retour, il faut d’abord trouver un nouveau défenseur central à Strasbourg. Un prêt d’Aaron Anselmino (20 ans) est à l’étude, lui qui avait été prêté au Borussia Dortmund en première partie de saison (10 matchs joués), avant d’être rappelé bien malgré lui. Remplacer Sarr au sein du 7e de Ligue 1 ne sera pas évident, alors que le Racing nourrit également beaucoup d’espoirs en Ligue Europa Conférence.