La LFP confirme des soupçons de paris sportifs truqués autour d’un carton attribué à Elye Wahi

Après les informations divulguées par The Athletic un peu plus tôt dans la journée, la LFP confirme qu’elle a bien reçu de la part de «partenaires spécialisés dans la surveillance des marchés de paris sportifs» des mouvements suspects concernant un avertissement attribué à Elye Wahi. Celui-ci a eu lieu lors de la 34e et dernière journée de championnat dans un match opposant l’OGC Nice et le FC Metz (0-0).

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«Dans ce cadre, et afin de permettre la pleine manifestation de la vérité, une plainte contre X a été déposée le 29 mai 2026 pour des faits susceptibles de relever de la corruption sportive et de l’escroquerie en bande organisée», ajoute le communiqué de la ligue ce mercredi soir. Au soir de Nice-Metz, l’attaquant niçois a été placé en garde à vue avant d’être relâché sans aucune charge retenue contre lui mais l’enquête se poursuit.