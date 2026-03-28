EdF : N’Golo Kanté se confie sur son rôle de cadre

À la veille de ses 35 printemps, N’Golo Kanté s’est présenté en conférence de presse avant Colombie-France, deuxième match amical des Bleus durant ce rassemblement de mars. Interrogé sur son âge et sur son expérience en sélection, le joueur du Fenerbahçe a insisté sur son rôle au sein du groupe, entre transmission et humilité.

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« Au fil des années, je suis devenu l’un des plus âgés. C’est une génération que j’ai vue passer, c’est une génération qui arrive. Et aujourd’hui, j’ai eu des périodes où je n’étais pas appelé, je suis revenu. Là, je suis avec l’équipe comme un coéquipier parmi d’autres. Et si je peux apporter un peu mon expérience, mon vécu ou mes valeurs, c’est ce que je fais. On essaye tous de tirer l’équipe vers le haut et d’aller dans la même direction », a-t-il confié.