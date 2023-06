PSG : Christophe Galtier va rencontrer sa direction

La suite après cette publicité

Christophe Galtier sera toujours l’entraîneur du PSG la saison prochaine ? Rien n’est moins sûr à deux jours de recevoir Clermont (samedi, 21h pour le compte de la 38e journée de Ligue 1) dans un contexte très lourd malgré le titre de champion de France acquis la semaine passée à Strasbourg. On apprenait quelques heures plus tard le grave accident de Sergio Rico qui laisse le portier dans un état très préoccupant. L’heure ne sera pas du tout à la fête samedi au Parc des Princes mais plutôt aux messages de soutiens envers l’Espagnol. Après cela, il sera question de la suite. C’est d’ailleurs ce qui est prévu, reconnait Galtier en conférence de presse.

«Cette semaine il n’y a pas eu de discussion sur la saison prochaine. Vous comprenez que par rapport à Sergio, tous les esprits sont tournés vers cette situation et son état de santé. Il y a un temps pour tout. Finir cette semaine, et ce championnat à domicile, je l’espère d’une belle manière. Et après il y aura la question de la saison prochaine, il y aura des questions concernant mon avenir. C’est partout pareil. L’entraîneur de Marseille, personne ne l’imaginait partir. Il sera temps, la semaine prochaine, d’échanger avec ma direction pour évoquer la prochaine saison», assure le technicien.

