Javier Tebas contre-attaque après la banderole hostile des supporters du Real Madrid

Javier Tebas n’a pas tardé à réagir après la banderole hostile déployée par les supporters du Real Madrid lors de la victoire contre le Séville FC (4-1). Très actif sur les réseaux sociaux, le président de la Liga a dénoncé une nouvelle offensive du club madrilène, à quelques jours du Clasico face au FC Barcelone. « Il a suffi de deux jours pour que les faits me donnent raison », a-t-il écrit, en référence à ses précédentes accusations contre la communication du Real. En effet, une banderole affichant le message « Ce n’est pas du football, ce sont Tebas et Negreira » a été déployée dans les tribunes, associant le dirigeant de la Liga à l’affaire Negreira, qui concerne les paiements effectués par le Barça à une société liée à l’ancien vice-président du comité technique des arbitres.

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Han bastado dos días para que los hechos me vayan dando la razón. En mi post del 16 de octubre, señalé a Tomás González-Martín, de El Debate, como portaCOZ del discurso de la dirección del Real Madrid. El club respondió ese mismo 16 de octubre con un comunicado escudándose en las opiniones de «periodistas ajenos al club», sobre las que decía no tener responsabilidad. La suite après cette publicité En mi respuesta del 16 de octubre, les pedí algo muy concreto: que desmintieran la comparación con Negreira que el periodista atribuía a fuentes del club y las acusaciones de que LaLiga les perjudica con los horarios. Que publicaran todas sus solicitudes de cambios y cuántas habían sido atendidas. TODO el balance, incluidas las peticiones aceptadas que estropean el relato de la persecución. Este 18 de octubre, Real Madrid TV vuelve a cargar contra mí y su grada de animación, coordinada y supervisada por el club, despliega una pancarta: «No es fútbol, son Tebas y Negreira». ¿También van a explicarlo como una opinión ajena al club? La coincidencia con el relato que denuncié está a la vista. La suite après cette publicité Y hay algo especialmente grave: poner a personas concretas en la diana. En mi post del 16 de octubre ya recordé aquella frase: «Te pondré en contra a toda la afición del Real Madrid y no podrás ir por la calle». Lo ocurrido este 18 de octubre refuerza mi denuncia sobre ese intento de convertir las discrepancias con sus dirigentes en hostilidad de la afición contra una persona. Señalar, desacreditar y alimentar esa hostilidad es una enorme irresponsabilidad. Los dirigentes tienen la obligación de comprender las consecuencias de los mensajes que promueven y amplifican. La suite après cette publicité Y otro ejemplo: su publicación del 17 de octubre sobre «la prensa internacional» . Las informaciones de Reuters, BBC o L’Équipe… que el propio Madrid reproduce cuentan que quien la pide es el Real Madrid. Convertir la cobertura de su exigencia en respaldo a esa exigencia es manipular. Basta leer su propia publicación para comprobarlo, como señalé en otro post. La dirección del Real Madrid se ha instalado en la manipulación y la falsedad, también en sus comunicados y publicaciones oficiales. Alimentan el agravio, repiten las acusaciones, ponen personas en la diana y después se presentan como víctimas cuando se denuncia el procedimiento. Pueden seguir pidiendo mi dimisión. Las preguntas sobre sus fuentes, sus acusaciones y los horarios siguen pendientes desde el 16 de octubre. Cada día ilustran mejor lo que denuncié.— Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) October 18, 2026

Dans son long message, Tebas a également accusé la direction madrilène d’alimenter un climat d’hostilité en répétant ses accusations et en désignant des personnes à la vindicte des supporters. « Désigner, discréditer et alimenter cette hostilité est une immense irresponsabilité », a-t-il estimé, reprochant au club de se présenter ensuite comme une victime lorsqu’il est critiqué. Le dirigeant est aussi revenu sur le communiqué publié par le Real le 16 octobre, dans lequel le club rejetait toute responsabilité dans les opinions exprimées par des journalistes extérieurs. Il affirme avoir demandé des éclaircissements sur les accusations visant la Liga, notamment concernant les horaires des rencontres, et sur les demandes de modification formulées par le Real. Malgré les appels à sa démission, Tebas maintient sa position : « les questions sur leurs sources, leurs accusations et les horaires restent en suspens depuis le 16 octobre. »