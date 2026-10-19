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Javier Tebas contre-attaque après la banderole hostile des supporters du Real Madrid

Par Allan Brevi
4 min.

Javier Tebas n’a pas tardé à réagir après la banderole hostile déployée par les supporters du Real Madrid lors de la victoire contre le Séville FC (4-1). Très actif sur les réseaux sociaux, le président de la Liga a dénoncé une nouvelle offensive du club madrilène, à quelques jours du Clasico face au FC Barcelone. « Il a suffi de deux jours pour que les faits me donnent raison », a-t-il écrit, en référence à ses précédentes accusations contre la communication du Real. En effet, une banderole affichant le message « Ce n’est pas du football, ce sont Tebas et Negreira » a été déployée dans les tribunes, associant le dirigeant de la Liga à l’affaire Negreira, qui concerne les paiements effectués par le Barça à une société liée à l’ancien vice-président du comité technique des arbitres.

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Dans son long message, Tebas a également accusé la direction madrilène d’alimenter un climat d’hostilité en répétant ses accusations et en désignant des personnes à la vindicte des supporters. « Désigner, discréditer et alimenter cette hostilité est une immense irresponsabilité », a-t-il estimé, reprochant au club de se présenter ensuite comme une victime lorsqu’il est critiqué. Le dirigeant est aussi revenu sur le communiqué publié par le Real le 16 octobre, dans lequel le club rejetait toute responsabilité dans les opinions exprimées par des journalistes extérieurs. Il affirme avoir demandé des éclaircissements sur les accusations visant la Liga, notamment concernant les horaires des rencontres, et sur les demandes de modification formulées par le Real. Malgré les appels à sa démission, Tebas maintient sa position : « les questions sur leurs sources, leurs accusations et les horaires restent en suspens depuis le 16 octobre. »

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