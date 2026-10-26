Ballon d’Or : Zinédine Zidane ne sera pas présent à la cérémonie

C’est le grand soir. Le Ballon d’Or 2026 sera décerné ce lundi 26 octobre, à l’occasion d’une cérémonie exceptionnelle organisée à Londres. Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Harry Kane, Ousmane Dembélé ou encore Khvicha Kvaratskhelia figurent parmi les prétendants au sacre, avec pour objectif de succéder à Ousmane Dembélé.

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Selon les informations de RMC Sport, Zinédine Zidane ne sera toutefois pas présent à Londres pour assister à l’événement. La Fédération française de football sera néanmoins représentée par son président, Philippe Diallo, qui fera le déplacement pour cette grande soirée du football mondial. Le vainqueur de l’édition 1998 devrait donc manquer cette édition particulièrement attendue, alors que cinq français sont nommés.