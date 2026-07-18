Alban Lafont se rapproche de la Turquie

Après un prêt à Panathinaïkos, Alban Lafont devrait filer en Turquie. En effet, le portier du FC Nantes se rapproche d’Amedspor, promu en Süper Lig turque. Selon les dernières informations de L’Equipe, les deux clubs auraient trouvé un accord pour un transfert d’environ un million d’euros.

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Pour rappel, le gardien de 27 ans vient de faire son retour en France après une Coupe du Monde disputée avec la sélection ivoirienne, où il exerçait un rôle de doublure de Yahia Fofana.