Strasbourg, Argentine : grave blessure pour Joaquin Panichelli, privé de Coupe du Monde

Coup de tonnerre du côté de Strasbourg. Auteur d’une première saison en Ligue 1 tout simplement bluffante avec le Racing, Joaquin Panichelli a vu ses rêves de Coupe du Monde s’éteindre cette nuit. S’il avait bel et bien été appelé en vue des deux rencontres amicales de l’Albiceleste face à la Mauritanie, samedi, puis la Zambie, quatre jours plus tard, l’attaquant de 23 ans va devoir y renoncer après avoir subi une grave blessure.

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Comme le révèle ESPN Argentina, l’ancien attaquant d’Alavès souffre d’une rupture des ligaments croisés, qui l’éloignera des terrains pendant de longs mois. La nouvelle est terrible pour Strasbourg, qui comptait s’appuyer sur son meilleur buteur, et accessoirement le meilleur de Ligue 1 (16 réalisations, devant Greenwood et ses 15 buts) pour espérer accrocher le wagon européen en fin de saison. Pour rappel, le Racing est 8e de L1, à six points des places qualificatives pour la Coupe d’Europe.

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C’est sa deuxième grave blessure au genou

D’après Fabrizio Romano, les dirigeants du Racing ont été informés de la blessure de leur joueur, et une communication devrait probablement être faite dans la journée par le club ou la sélection. A noter qu’il ne s’agit pas d’une première pour Panichelli, déjà victime d’une rupture des ligaments croisés plus tôt dans sa carrière. Pas plus tard que la semaine dernière, le joueur formé à River Plate expliquait dans Téléfoot à quel point cette blessure avait été un gros coup d’arrêt dans sa carrière, interrompue pendant 10 mois.

On ne sait pas précisément combien il lui en faudra cette fois, mais ce qu’on sait, c’est que le staff argentin a été surpris de la gravité de la blessure. D’après TyC Sports, on ne s’attendait pas à un tel verdict lorsque Panichelli s’est blessé à l’entraînement. Le Strasbourgeois va devoir digérer ce coup du sort, lui qui rêvait de jouer le Mondial après avoir honoré sa seule et unique sélection face à l’Angola en novembre. Il devrait passer des examens complémentaires dans la journée.