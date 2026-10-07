La belle action du PSG pour Octobre Rose

À l’occasion du mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, le Paris Saint-Germain réaffirme son engagement sociétal en mobilisant l’ensemble de ses équipes. Toutes les sections du club de la capitale arboreront les couleurs d’Octobre Rose grâce à un maillot spécialement conçu pour l’événement. Cette tunique inédite illustre la volonté du PSG d’utiliser sa visibilité internationale pour soutenir une cause de santé publique majeure et promouvoir le message de la prévention auprès de sa communauté de supporters.

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Au-delà de cette initiative symbolique, le club concrétise son action sur le terrain médical. Le Fonds de Dotation Paris Saint-Germain s’associe en effet au Groupe Hospitalier AP-HP. Sorbonne Université dans le cadre d’une campagne de collecte dédiée. Une tombola avec des tickets à 3€ pour gagner des lots comme des maillots dédicacés ou des matchs en loge au Parc des Princes a été mise en place. L’intégralité des bénéfices récoltés sera directement fléchée vers le financement de soins de support tels que des séances de socio-coiffure, des activités physiques adaptées ou des massages d’accompagnement afin d’améliorer concrètement le quotidien et le bien-être des patientes en cours de traitement.