Les révélations de Pochettino sur Messi au PSG

Cette image avait fait le tour du monde. Lorsqu’il était entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino avait sorti en plein match contre l’OL Lionel Messi. Cette décision avait été très largement commentée par la presse internationale et fait l’objet d’un torrent de critiques. «Chaque décision que vous prenez dans un club comme le PSG a un impact extérieur. Vous vous souvenez quand j’ai sorti Leo Messi ?, rappelle le coach argentin dans le podcast de Gary Neville. Je l’ai sorti parce que le médecin m’a dit qu’il avait un problème au genou», affirme-t-il, se défendant de toute volonté de vouloir montrer à son compatriote qu’il était le patron.

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«Mon intention première était de le préserver car je pensais à la Ligue des Champions, etc. Si je n’avais pas pris cette décision, il aurait pu se blesser, ce qui aurait eu des répercussions sur sa participation à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, poursuit Pochettino. Je ne voulais pas prouver que j’étais plus courageux que n’importe quel autre entraîneur, mais sur le moment, cela me semblait être la meilleure chose à faire pour lui.» Il se rappelle des nombreuses critiques reçues après cet épisode. «"Pep Guardiola ne l’aurait jamais sorti. Pochettino ne comprend pas que Messi doit toujours rester sur le terrain." Ce genre de commentaires donne rapidement une image négative, sans que vous puissiez réellement y faire quoi que ce soit. Et pourtant, il n’y a jamais eu de problème entre Messi et moi.»