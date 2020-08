La belle revanche de Julen Lopetegui

12 juin 2018. L'Espagne s'apprête à lancer sa Coupe du Monde 2018 avec un statut de candidat sérieux au titre, la campagne de qualification ibérique ayant été particulièrement réussie. Julen Lopetegui avait ainsi réussi à insuffler un nouveau souffle à cette équipe d'Espagne, qui avait quelque peu retrouvé de sa superbe. Mais au cours de l'après-midi, et à la surprise générale, le Real Madrid publiait un communiqué annonçant la nomination du Basque au poste d'entraîneur, pour remplacer Zinedine Zidane. Il devait prendre les commandes du club de la capitale espagnole une fois la compétition internationale terminée.

Une énorme surprise, puisque son nom n'avait jamais été annoncé par les médias madrilènes. S'en est suivi l'un des feuilletons les plus polémiques de l'histoire du football espagnol. Très remonté, Luis Rubiales, président de la Fédération Espagnole, a ainsi décidé de licencier le sélectionneur à quelques jours du début de la compétition. Un épisode qui a fait énormément parler de l'autre côté des Pyrénées, où beaucoup estiment qu'avec Lopetegui au lieu de l'intérimaire Fernando Hierro nommé en urgence, l'Espagne aurait pu faire quelque chose d'intéressant plutôt que de sortir en huitièmes. Certains lui en ont tout de même voulu d'avoir accepter le poste madrilène avant la fin du Mondial, d'autres s'en sont pris à Florentino Pérez, accusé de déstabiliser la sélection en faveur des intérêts de son club. Luis Rubiales a aussi essuyé son lot de critiques, puisque beaucoup d'observateurs ont estimé que sa (future) nomination en tant qu'entraîneur du Real Madrid n'aurait eu aucun impact sur la Roja et qu'il aurait tout à fait pu continuer de diriger la sélection sud-européenne.

Un coach complet

Mais quelques mois après sa nomination, il était déjà mis à la porte par Florentino Pérez. Le 29 octobre 2018 plus précisément. Tout ça pour ça, résumait-on en Espagne. Autant dire qu'à ce moment là, sa cote était au plus bas... Jusqu'à ce que Monchi mise sur lui l'été dernier. Un pari gagnant, puisque l'équipe andalouse a obtenu une brillante quatrième place en championnat, et ce titre européen remporté vendredi soir contre l'Inter. Le tout, avec une équipe complètement chamboulée lors du dernier mercato estival, puisque parmi les onze joueurs qui ont démarré la rencontre hier, seuls Jesus Navas et Ever Banega étaient au club la saison dernière ! De quoi souligner le bon travail du directeur sportif sévillan, mais aussi de l'entraîneur qui a rapidement réussi à unir tous ses joueurs autour d'un schéma tactique lui permettant de tirer le meilleur de chacun. Un chantier que l'on annonçait de la taille d'un gratte ciel qui s'est finalement conclu en construction rapide d'une cabane au fond du jardin. « Les joueurs sont grands, très grands, pour tout le travail qu'ils ont fait, pour tout ce qu'ils transmettent, et ils auraient été tout aussi grands si on n'avait pas gagné. Cette équipe ne se rend jamais. On a remporté un titre très important, et ça me rend très heureux », confiait-il, ému, les larmes aux yeux, après le match.

Mais surtout, Lopetegui a su se défaire de cette image d'entraîneur obsédé par le tiki-taka et le jeu de position qui a tendance à coller aux entraîneurs qui ont coaché la Roja et les équipes de jeunes. L'ancien gardien a réussi à créer un système modulable, tout aussi efficace lorsqu'il veut dominer le match via la possession que lorsqu'il souhaite se replier un peu pour miser sur un jeu de transitions rapides. Dans un tel système, de nombreux joueurs avec des caractéristiques pourtant bien différentes ont réussi à tirer leur épingle du jeu, des magiciens Banega ou Suso à des joueurs peut-être moins doués techniquement comme Luuk de Jong ou Joan Jordan, en passant par des éléments offensifs qui ont encore franchi un palier comme Munir El Haddadi ou Lucas Ocampos. Et que dire de ce secteur défensif avec le duo Diego Carlos-Koundé en défense, épaulé par Fernando, qui s'offre une seconde jeunesse devant la défense. De même pour l'inépuisable Jesus Navas sur le côté droit, ou Sergio Reguilon, devenu une référence à ce poste de latéral gauche. Un tacticien hors pair mais aussi un meneur d'hommes de talent. Sa gestion du groupe a été soulignée, lui qui n'a connu aucun soucis de discipline dans un groupe pourtant assez large et avec quelques egos trempés, parvenant à impliquer tout le monde dans les bons parcours de l'équipe en Espagne et en Europe. Autant dire qu'il s'est très bien remis de l'après-Real Madrid, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde...