Schalke 04 : la folle renaissance du vétéran Edin Dzeko

Au rayon des attaquants qui ont brillé en Europe durant le 21e siècle, le nom d’Edin Dzeko est sûrement trop oublié. Passé par Manchester City, l’AS Rome, l’Inter Milan et d’autres grands clubs d’Europe, l’attaquant bosnien a empilé les buts partout où il est passé. Depuis 2023 et son départ de l’Inter, le poids de l’âge s’est fait ressentir. Même s’il a su rester prolifique avec Fenerbahce, Dzeko s’est perdu l’été dernier en décidant de rejoindre la Fiorentina et de retrouver la Serie A. Un choix judicieux sur le papier, mais qui s’est vite avéré être une erreur pour le troisième meilleur buteur de l’histoire de la Roma. Arrivé pour une saison avec une autre en option du côté de la Viola, le natif de Sarajevo n’a finalement pas fait de vieux os à Florence.

L’arrivée de Dzeko a affolé l’Allemagne et Gelsenkirchen

En effet, après 18 matches et deux buts, le joueur a pris la décision avec le club de résilier son contrat. Libre cet hiver, l’attaquant de 39 ans a été sollicité par de nombreux clubs. Pisté notamment par le Paris FC en France, le vétéran n’a pas hésité longtemps. Observé dans de nombreux championnats, Dzeko a opté pour un retour en Allemagne après son passage à Wolfsburg entre 2007 et 2011 qui l’avait révélé aux yeux du monde. Direction Schalke pour l’avant-centre racé qui, malgré la situation sportive du club en deuxième division allemande, n’a pas hésité pour rejoindre Gelsenkirchen. «J’ai pris l’initiative de les contacter, a même expliqué Dzeko lors d’un entretien accordé à un média allemand. C’est vraiment dommage que le club évolue en deuxième division. Dès le premier contact, je ne voulais que Schalke.»

Une volonté farouche de jouer à Schalke 04 qui a forcément plu aux fans du club allemand. De l’autre côté du Rhin, ce transfert a provoqué un véritable émoi chez les supporters des pensionnaires de la Veltins Arena et chez les suiveurs du football allemand. Interrogé par nos soins, Lukas Hörster, journaliste à Fussball Transfers, est revenu sur cette effervescence autour de l’arrivée du vétéran dans l’antichambre du football allemand : «Dzeko a été l’un des principaux sujets d’actualité en Allemagne en janvier. Tout d’abord, il faut comprendre l’importance du club de Schalke. C’est le troisième club le plus populaire d’Allemagne. Dzeko lui-même souhaitait rejoindre ce club, qui compte parmi ses entraîneurs Miron Muslic, d’origine bosniaque. Nikola Katic, un bon ami de Dzeko, joue également pour Schalke. Bien sûr, l’arrivée d’un joueur aussi célèbre dans un club de deuxième division a suscité un énorme engouement dans les médias, mais aussi au sein et autour du club. Et pour l’instant, cet engouement semble justifié.»

Dzeko a réussi ses débuts et va aider Schalke pour la remontée en Bundesliga

En effet, malgré ce gros nom attiré, il fallait voir si Dzeko était encore capable de performer après une première partie de saison difficile en Allemagne. Et force est de constater que les débuts du Bosnien sont assez impressionnants pour le moment. Entré en jeu pour son premier match sous sa nouvelle tunique, ce dernier a sonné la révolte face à Kaiserlautern (2-2) en inscrivant le but de la réduction de l’écart à la 87e minute. Muet lors de son deuxième match, le nouveau numéro 10 du club de la Ruhr a inscrit un doublé lors de sa première titularisation face au Dynamo Dresde (2-2). Ainsi, pour ses trois premiers matches à Schalke, Dzeko a inscrit trois buts. Un rendement qui impressionne Lukas Hörster : «la condition physique de Dzeko n’est peut-être pas optimale en raison d’une petite blessure contractée en décembre. Mais ses qualités restent exceptionnelles pour la deuxième division. La manière dont il a marqué ses trois buts l’a démontré : il possède une qualité pure et est très difficile à défendre pour les joueurs de deuxième division.»

Dès lors, que peut encore accomplir Dzeko avec le S04. Alors que son club est deuxième en 2.Bundesliga, une montée dans l’élite est plus que jamais recherché par le club allemand. Même si la concurrence est féroce - cinq équipes se tiennent en trois points en tête du classement - la formation de Gelsenkirchen a un atout de taille à ses côtés avec le buteur. «Schalke a bien joué pendant la première partie de la saison, mais grâce à une défense de haut niveau, rappelle Hörster. Ils manquaient de qualité en attaque, donc il semble parfaitement convenir. Maintenant, ils ont de nouveaux problèmes en défense, ils doivent donc trouver le mélange parfait. Mais l’opinion générale en Allemagne est la suivante : Dzeko peut être la clé pour monter en Bundesliga.» Avec un Dzeko à ce niveau, Schalke a tout pour y arriver.