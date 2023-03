PSG : Kylian Mbappé entretient encore le flou sur son avenir

La suite après cette publicité

C’est devenu une tradition. Un mercato estival ne peut pas être un vrai mercato estival si Kylian Mbappé n’en est pas l’animateur numéro 1. Prolongé l’été dernier par le PSG, à la surprise générale, l’international tricolore devrait encore tenir en haleine ses fans dès juin. Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le club de la capitale (avec une année en option), le néo-meilleur buteur de l’histoire du PSG n’aurait toutefois pas encore pris de décision pour son avenir selon le journal L’Équipe.

Le quotidien rapporte ce mercredi que le Français continue de croire au projet parisien qui l’entoure, et au travail mené par sa direction pour préparer le recrutement de la saison prochaine. S’il ne cache pas en interne son rêve de remporter la Ligue des Champions avec le PSG, l’issue de la rencontre face au Bayern Munich ce mercredi (21h00) ne devrait pas non plus constituer un tournant dans sa décision. De son côté, le club de la capitale, conscient que son joueur sera en position de force dans prochains mois, mettra tous les moyens de ses côtés pour fermer la porte à un départ. La nouvelle saison du feuilleton approche à grand pas.

