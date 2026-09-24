Real Madrid : Marc Cucurella révèle des contacts avec le Barça

Marc Cucurella aurait pu prendre une autre direction avant de rejoindre le Real Madrid. Interrogé par El Larguero, le défenseur espagnol a révélé que son entourage avait été approché par le FC Barcelone, mais également par l’Atlético de Madrid. « L’Atlético et le Barça ? Mon agent a reçu des appels », a-t-il confié, tout en relativisant immédiatement la portée de ces contacts. Selon lui, aucune véritable négociation n’a été engagée avec les deux clubs : « On ne peut pas parler d’un intérêt sincère. » Cucurella assure que le Real Madrid était le seul club véritablement déterminé à le recruter et qu’il a rapidement été convaincu par cette possibilité.

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Le latéral de 28 ans s’est également exprimé sur la comparaison entre le Real et le Barça, refusant de considérer les Madrilènes comme inférieurs aux Catalans. Pour lui, la différence tient avant tout aux styles de jeu. Cucurella rappelle notamment les grandes années du trio BBC ou encore l’association Vinicius-Benzema pour illustrer l’importance historique des transitions rapides et des contre-attaques à Madrid. « Je ne pense pas qu’un soit meilleur ou pire que l’autre », explique-t-il. À ses yeux, le débat sera surtout tranché par les résultats : « La clé du succès, du style, c’est la victoire, et si nous gagnons des titres, on ne parlera plus de styles. »