LdC : la grosse émotion d’Antoine Griezmann pour sa dernière à Madrid

La fin de l’aventure avec l’Atlético de Madrid se rapproche. En effet, mercredi soir, Antoine Griezmann vivait son dernier match de Ligue des Champions au Metropolitano, devant ses supporters. Malgré le match nul face à Arsenal (1-1), le buteur de 35 ans était très ému après la rencontre. « Il y avait beaucoup d’émotions à l’entrée sur le terrain, quand les supporters ont lancé les papiers, c’était très beau et magnifique. J’ai gravé ça dans la tête et le cœur » a-t-il indiqué au micro de Canal+.

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Si le champion du monde 2018 quitte l’Espagne cet été, pour filer à Orlando, son rêve est toujours présent : gagner la C1 avec les Colchoneros. Or, pour gravir ce palier, il va falloir atteindre la finale en s’imposant à l’Emirates Stadium la semaine prochaine. Une rencontre déterminante à Londres, pour celui qui avait échoué en 2016 contre le Real Madrid (1-1, 5-3 aux tirs au but).