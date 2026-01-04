PSG : le groupe pour affronter le PFC avec un nouveau visage

Le PSG reçoit le Paris FC ce dimanche pour un derby crucial en Ligue 1, avec l’obligation de s’imposer afin de rester au contact du RC Lens au classement. Pour ce choc, Luis Enrique a composé un groupe plutôt solide, largement capable de répondre aux attentes parisiennes. Dans les cages, Chevalier et Renato Marin sont bien présents, tandis que Safonov reste absent après sa blessure au poignet. Hakimi est toujours avec le Maroc pour la CAN 2025, Lee et Ndjantou sont forfaits, et Mbaye continue lui aussi sa compétition internationale avec le Sénégal, où il réalise de belles performances.

À noter également la présence d’un nouveau visage dans le groupe parisien : Vignaud, un portier qui pourraient pourquoi pas profiter de cette rencontre pour se montrer, même si cela semble peu probable. Avec un effectif globalement compétitif malgré quelques absences, le PSG se présente avec l’ambition de confirmer sa place en haut du classement et de prendre les trois points dans ce derby toujours attendu.