Le mea-culpa d’Eduardo Camavinga après l’élimination du Real Madrid

Expulsé et indirectement responsable des deux buts qui ont suivi hier soir lors du quart de finale retour de Ligue des Champions face au Bayern Munich (3-4, 4-6 score cumulé), Eduardo Camavinga n’a pas été épargné dans la presse espagnole ce matin.

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Au lendemain de la cruelle élimination de son équipe, l’international tricolore a pris la parole pour s’excuser sur ses réseaux sociaux : «j’assume ma part de responsabilité. Je souhaite m’excuser auprès de mon équipe et de tous les Madridistas. Merci pour votre soutien. Hala Madrid, toujours», a écrit l’ancien Rennais.