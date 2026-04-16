Ligue des Champions
Le mea-culpa d’Eduardo Camavinga après l’élimination du Real Madrid
1 min.
@Maxppp
Expulsé et indirectement responsable des deux buts qui ont suivi hier soir lors du quart de finale retour de Ligue des Champions face au Bayern Munich (3-4, 4-6 score cumulé), Eduardo Camavinga n’a pas été épargné dans la presse espagnole ce matin.
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Au lendemain de la cruelle élimination de son équipe, l’international tricolore a pris la parole pour s’excuser sur ses réseaux sociaux : «j’assume ma part de responsabilité. Je souhaite m’excuser auprès de mon équipe et de tous les Madridistas. Merci pour votre soutien. Hala Madrid, toujours», a écrit l’ancien Rennais.
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