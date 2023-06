Gibraltar-France : la réaction à chaud de Didier Deschamps après la victoire

La suite après cette publicité

La France enchaîne une troisième victoire de suite. Sans vraiment briller, les Bleus ont réussi à coller trois buts contre Gibraltar et restent en tête de leur groupe avec neuf points pris (3-0). Pour Didier Deschamps, la France aurait pu mieux faire pour cette rencontre, avant un dernier match de la saison contre la Grèce, ce lundi, au Stade de France.

«On est venu pour gagner, être efficace, mais on ne met que trois buts. On aurait pu mieux faire, mais bon. On aura un match plus compliqué lundi, les intentions étaient bonnes, il manquait quelque chose pour les mettre en difficulté. Ils n’ont pas pris beaucoup de buts, après sans les poteaux et les barres… on pouvait marquer plus. Je ne cherche pas d’excuses, on aurait pu mieux faire, mais on a fait le job. C’est très bien avant le dernier match pour tous, ils auront besoin de repos. J’espère que nos amis rugbymens ne vont pas trop abimer la pelouse du Stade de France», a-t-il réagi, sur TF1.

