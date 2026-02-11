Le Top 10 des réactions sur le départ de Roberto De Zerbi

Roberto De Zerbi a quitté l’Olympique de Marseille dans la nuit, prenant tout le monde de court. Une décision soudaine qui a immédiatement enflammé les réseaux sociaux, entre incompréhension, ironie et nostalgie. Comme souvent à l’OM, l’émotion a dépassé le communiqué officiel. Voici le top 10 des tweets les plus marquants après son départ.