Dugarry : «Mason Greenwood est une honte absolue, un minable»

Hier soir, Christophe Dugarry s’est payé les joueurs de l’OM lors de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC Sport. Le champion du monde 98 était particulièrement remonté contre Mason Greenwood, qu’il a allumé dans tous les sens. « J’en appelle à la fierté. Ce mec était au placard, il a fait une grosse bêtise avant que l’OM ne le recrute. L’OM a pris des risques pour le recruter. Il a eu une carrière assez compliquée avec ce qui lui est arrivé à ce garçon-là. Il aurait pu ne plus jamais rejouer au foot. Tout le monde a toujours tout fait pour mettre ce garçon dans les meilleures conditions. Et quand les matches sont aussi importants, il te renvoie ça à la tronche, à la gueule ? J’ai honte pour lui, c’est un minable ce mec.»

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Il a ajouté : «tu es le leader de cette équipe, tout le monde attend après toi. Quand tu n’es pas là, tout le monde pleure ton absence. Et ce que tu renvoies, ce que tu donnes après tous les sacrifices, c’est ça ? Tu es un minable, dégage ! Voilà l’argent que tu vas faire gagner au club, mais personne ne va te pleurer. C’est honteux ce qu’il a fait contre Nantes ! Je l’ai vu marcher, il y a des séquences où je ne regardais que lui et le mec fait semblant. Il n’en a rien à carrer. Je ne comprends pas comment aujourd’hui il peut avoir un avocat. Il doit être condamné, brûlé sur le bûcher, sans aucun avocat (…) Tu sais que tu vas partir, ne renvoies pas ça. Fais au moins semblant. Là, il renvoie un va te faire fou… à la figure. Greenwood est une honte absolue, c’est un minable.» Greenwood ne s’est pas fait un ami.