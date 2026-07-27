John Stones va rejoindre l’Inter Milan

À 32 ans, John Stones s’apprête à découvrir un deuxième championnat, après la Premier League. L’ancien joueur de Manchester City, libre de tout contrat depuis le 1er juillet, s’est mis d’accord avec l’Inter Milan pour une arrivée dans les prochaines heures, selon Gianluca Di Marzio. Le défenseur, international anglais (94 sélections), va signer un contrat de deux ans assorti d’un salaire de quatre millions d’euros par an.

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Taulier de la défense centrale de Manchester City, l’ex-joueur des Cityzens a disputé 295 rencontres sous les ordres de Pep Guardiola, remportant six Premier League et une Ligue des Champions. Pas toujours épargné par les blessures, l’ancien joueur d’Everton apportera son expérience à la défense interiste. Reste à savoir si Stones arrive pour remplacer Alessandro Bastoni, lequel est convoité par le Real Madrid.