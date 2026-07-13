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Équipe de France : un international espagnol répond aux polémiques racistes

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Borja Iglesias célèbre un but avec le Celta @Maxppp
France Espagne
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Alors que les Bleus défieront l’Espagne demain soir pour une place en finale, les propos de l’ancien premier ministre espagnol Mariano Rajoy continuent de faire parler. Ce dernier avait notamment expliqué qu’il n’y avait que des étrangers au sein de l’Équipe de France. Devant les caméras de DAZN, Borja Iglesias a tenu à lui répondre.

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« J’avoue que ça m’a surpris. Qu’on en soit encore à parler de ces choses… La vie et la société sont multiculturelles. La France est riche grâce à la quantité de personnes de différentes origines qu’elle a. Notre sélection a aussi du multiculturalisme. Cette variété est notre richesse », a indiqué l’attaquant du Celta.

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