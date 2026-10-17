Les mots forts d’Enzo Fernández sur N’Golo Kanté

Dans un entretien accordé au quotidien argentin La Nación, Enzo Fernández est revenu sur les joueurs qui l’ont marqué durant son passage à Chelsea. Parmi eux, N’Golo Kanté occupe une place particulière. Le milieu de terrain argentin a notamment salué l’humilité de l’international français, qu’il considère comme un joueur exceptionnel, mais aussi comme une personnalité qui laisse une impression durable auprès de ceux qui le côtoient.

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« N’Golo fait partie de ces personnes qui marquent les esprits par leur humilité, en plus d’être un joueur exceptionnel », a confié Fernández. Désormais tourné vers de nouveaux objectifs, l’Argentin explique avoir cherché à apprendre auprès de ses anciens coéquipiers londoniens, chacun lui ayant apporté quelque chose de différent. Le champion du monde 2022 garde ainsi un souvenir particulièrement positif de Kanté, dont la discrétion et l’état d’esprit ont visiblement compté dans son expérience à Chelsea.