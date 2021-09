Le Barça pense à Oscar Garcia

Après 7 journées, le Stade de Reims est 15e de Ligue 1 avec une seule petite victoire. Après David Guion, c'est l'Espagnol Oscar Garcia qui a pris la direction de l'équipe première. Ce dernier fait son retour en France après un premier passage à Saint-Etienne qui s'est conclu sur un échec.

Malgré des résultats en dent de scie, Garcia ne laisse pas indifférent... le FC Barcelone. Selon les informations de RMC, la direction catalane, qui ne croit plus vraiment en Ronald Koeman, a évoqué le nom du technicien de 48 ans pour prendre la suite du Néerlandais lors d'une réunion. Il faut dire qu'Oscar Garcia a un rapport direct avec les Blaugranas puisqu'il a été formé au club et a même évolué en équipe première entre 1994 et 1999.