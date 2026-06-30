L’Allemagne se fait détruire par la presse mondiale, la Suède a un plan pour stopper Kylian Mbappé

A la fin, ce n’est pas toujours l’Allemagne qui gagne

« C’est fini », placarde froidement la presse allemande au lendemain du nouveau fiasco de la Mannschaft, éliminée dès les 16e de finale de cette Coupe du Monde par le Paraguay. L’Allemagne s’est inclinée 4-3 aux tirs au but contre l’un des petits poucets de ce Mondial, plombée par une attaque sans inspiration et une défense aussi vieillissante qu’inquiétante. Cet échec est un « nouveau cauchemar pour le foot allemand », comme l’écrit Bild. Pour la première fois depuis 2014, l’Allemagne disputait un match de phase finale de Coupe du Monde, mais vu sa prestation, elle aurait presque préféré rester à la maison. Cette élimination est une aubaine pour la presse mondiale qui a de quoi dire, notamment en Suède où on parle d’un fiasco, tout simplement. Même l’Espagne y va de sa Une avec l’Allemagne qui tombe, une image qui devient une habitude ces dernières années. Comme quoi à la fin, ce n’est pas toujours l’Allemagne qui gagne…

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Obectif : museler Kylian Mbappé

Ce soir à 23h heure française, l’équipe de France affronte la Suède en 16e de finale de ce Mondial. Du côté de la presse suédoise, ce 16e de finale est abordé avec beaucoup moins de confiance qu’en France, ce qui est logique. « Il doit arrêter Mbappé », titre Aftonbladet. La mission est de stopper le capitaine des Bleus, deuxième meilleur buteur de cette Coupe du Monde et menace principale pour la défense suédoise. Et pour ça, la nation scandinave a une idée en tête. Carl Starfelt est défenseur du Celta Vigo et il s’est imposé 2-0 au Bernabeu cette saison, un match au cours duquel il a parfaitement muselé Kylian Mbappé. Seul problème pour la Suède, Starfelt n’a joué que trois minutes depuis le début de cette Coupe du Monde et il n’est absolument pas certain de démarrer la rencontre ce soir. Quoi qu’il en soit, s’il doit débuter, il sera prêt et il l’a annoncé. « Il peut marquer de différentes manières, est très rapide et a une très bonne finition. Il ne faut pas lui donner trop de spots. Je l’ai rencontré un certain nombre de fois et je pense que ça m’a fait du bien, personnellement. J’ai l’impression d’avoir un peu compris comment jouer contre lui », a déclaré le défenseur suédois.

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Duel de géants

Focus sur l’autre 16e de finale du jour entre la Norvège et la Côte d’Ivoire. Emerse Faé a une idée en tête pour éliminer la Norvège, c’est de ne pas se focaliser sur Erling Haaland. La Côte d’Ivoire joue son premier match de phase finale de Coupe du Monde et elle est attendue au tournant après une phase de poules très positive. Les Ivoiriens ont construit leur qualification grâce à une défense très solide, alors que la Norvège a été impressionnante offensivement, notamment grâce à Haaland. Mais pas de pression pour les Éléphants, surtout pour Nicolas Pepe, grand bonhomme de ce Mondial. L’attaquant de Villarreal est très ambitieux, il a même déclaré qu’il voulait aller au bout de cette Coupe du Monde. Il faudra déjà écarter la Norvège. Le point de vue est d’ailleurs différent là-bas. La presse norvégienne estime que ce 16e de finale est très serré, mais que la Norvège est légèrement favorite. Un statut qui ne devrait pas déplaire à la Côte d’Ivoire qui apprécierait déjouer les pronostics.