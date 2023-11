Le salaire de Kylian Mbappé fait exploser le vestiaire du Real Madrid

C’est l’épisode 3452 du feuilleton Kylian Mbappé. Déjà cet été, le Français avait animé les débats après les révélations sur sa volonté de ne pas prolonger son contrat au PSG et donc de partir libre à l’été 2024. Forcément, quand on évoque son avenir, un seul club revient avec insistance : le Real Madrid qui rêve toujours de se l’offrir malgré les nombreux rendez-vous manqués entre les deux camps. Et le club espagnol, depuis le départ de Karim Benzema, a besoin de sa star sur le front de l’attaque.

Depuis quelques jours, la presse ibérique évoque de nouveau le dossier Kylian Mbappé. Le Français reste la priorité du club l’été prochain surtout s’il part libre du PSG. Et même si le PSG semble avoir conclu un pacte avec KM7 pour encaisser l’argent de sa prime à la signature, les Merengues se frottent les mains et préparent surtout son arrivée. El Chiringuito révélait d’ailleurs dans ce sens que l’attaquant des Bleus allait toucher 35 millions d’euros nets au Real Madrid. Un salaire assez "faible" comparé à ce qu’il touche actuellement au PSG : 56 millions nets. Et ce chiffre vient d’être confirmé par le quotidien AS qui apporte quelques révélations croustillantes.

Trois fois plus que Vinicius Jr

Selon le média madrilène, le salaire de Kylian Mbappé est un sujet pensé depuis plusieurs années par le Real Madrid. Avec 35 millions d’euros par an, la star parisienne deviendrait le joueur le mieux payé du club et de très loin. Il gagnerait ainsi trois fois plus que les deux autres joueurs les mieux payés, à savoir David Alaba (10,8) et Toni Kroos (10,7). Un écart que n’a pas l’habitude d’offrir le Real Madrid réputé pour être intransigeant sur le plan financier et qui devrait perturber le vestiaire, selon AS. Pour rappel, Vinicius Jr, élement important de l’équipe, ne touchait que 1,5 million par an jusqu’à sa récente prolongation. Il est désormais à 10 millions. Mais le Real Madrid peut se permettre cette folie puisque depuis des années, il se sépare des plus gros joueurs pour équilibrer la masse salariale. Dans ce sens, Eden Hazard, Gareth Bale, Karim Benzema ou encore Sergio Ramos ont quitté le club.

Preuve aussi que le Real Madrid veut tout faire pour attirer KM7, le club s’apprête aussi à bousculer une règle d’or sur les droits à l’image. Selon AS, depuis l’époque des Galactiques (2000), la Casa Blanca partageait à 50/50 les droits à l’image de ses joueurs. Ce ne sera pas le cas avec Mbappé qui touchera 100% de ses droits à l’image. Un cadeau du Real Madrid qui a conscience de ne pas pouvoir rivaliser avec le PSG ou les clubs anglais financièrement. Erling Haaland est dans la même situation. Le Real Madrid a donc tout prévu pour attirer Kylian Mbappé l’été prochain et la prochaine assemblée le 11 novembre prochain devrait dévoiler la masse salariale disponible et la marge de manoeuvre du Real Madrid pour KM7…