Hugo Lloris devient le premier joueur français à atteindre les 1000 matchs en carrière

Hugo Lloris vient de gravir un sommet inédit. À l’occasion du derby de Los Angeles disputé avec le LAFC, Hugo Lloris a officiellement franchi la barre mythique des 1000 matches professionnels en carrière (856 en club et 145 en sélection). Cela lui permet d’intégrer le cercle très fermé des joueurs à plus de mille apparitions, largement dominé par les gardiens et complété notamment par le Brésilien Fabio ou l’Anglais Peter Shilton.

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Prolonger l’aventure en MLS et fixer cet objectif personnel aura d’ailleurs exigé un travail de titan de la part du portier et de son staff médical, comme il l’a sobrement reconnu au micro de L’Équipe : « à ce moment de ma carrière, le simple fait d’aller sur le terrain ne suffit plus. Tu essaies de t’accrocher à des défis personnels. » Alors que des figures tricolores comme Karim Benzema s’en approchent de très près (993 matches en comptant la réserve lyonnaise) et qu’Antoine Griezmann (964) devrait rapidement lui succéder dans cette caste fermée, le recordman absolu des sélections en équipe de France grave un peu plus son nom dans l’histoire du football.