Le président d’Al-Hilal sort du silence sur l’arrivée de Lionel Messi

Une prolongation au Paris Saint-Germain, un départ pour les États-Unis, un autre vers l’Arabie saoudite ou encore la possibilité de revenir au FC Barcelone, son club formateur. Les options sont nombreuses pour Lionel Messi, qui verra son contrat expirer avec le Paris Saint-Germain à l’issue des quatre dernières journées de Ligue 1. De retour dans le groupe après une semaine de suspension liée à son voyage polémique en Arabie saoudite, le Champion du monde 2022 a, depuis, longtemps été associé à un départ vers le pays du Golfe.

Des rumeurs qui n’ont pas été appréciées par l’entourage du joueur parisien. «Il n’y a absolument rien avec aucun club pour l’année prochaine. La décision ne sera jamais prise avant que Lionel ne termine le championnat avec le PSG. Une fois la saison terminée, il sera temps d’analyser et de voir ce qui se passe puis de prendre une décision», avait tempéré un communiqué publié par le père du joueur, Jorge Messi. De quoi calmer tout le monde avant la fin de la saison, mais évidemment, les clubs intéressés ne peuvent esquiver ce sujet.

Le groupe est plus important pour moi qu’un joueur

Le président du club saoudien d’Al-Hilal, Fahd Bin Nafel, s’est exprimé sur la possibilité de conclure un accord avec Lionel Messi, en marge de de la finale de la Coupe du Roi d’Arabie saoudite, remporté par le club bleu, face à Al-Wehda (1-1, 7-6 t-à-b). Alors que les supporters du club scandaient le nom de La Pulga, le président du club a été clair : «Ne me posez pas de questions sur Messi», a-t-il répondu aux journalistes, après la rencontre, dans une interview retranscrite par l’AFP.

Avant de détailler son propos. «Je ne vous dirai rien. Si quelque chose sort de notre service de presse, vous l’aurez. Le groupe est plus important pour moi qu’un joueur. Toute star qui vient dans notre club doit savoir que nous sommes un grand club. Notre objectif est d’améliorer (l’équipe). Si on se concentre sur une personne, on perd le groupe», a-t-il souligné. Une déclaration après l’annonce d’un accord entre le club d’Al-Hilal et Lionel Messi, qui va encore enflammer le feuilleton autour de son avenir.