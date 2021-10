Joey Barton compare son équipe à l'Holocauste

Joey Barton fait encore des siennes. Entraîneur de Bristol Rovers (League Two, D4 anglaise) depuis le 22 février dernier, l'ancien joueur de Newcastle ou encore de Manchester City passé par l'OM s'est récemment distingué par une phrase qui ne passe pas de l'autre côté de la Manche. Après une défaite à domicile face à Newport County (1-3) ce samedi, en championnat, le technicien anglais de 39 ans a tout simplement comparé les performances de ses joueurs à l'Holocauste.

« J'ai dit aux gars, au cours de la semaine, "l'équipe est presque comme le jeu des chaises musicales". Quelqu'un joue et se débrouille bien mais est ensuite suspendu ou blessé. Un autre joue, s'en sort bien mais ça devient ensuite un Holocauste, un cauchemar, un désastre absolu », a-t-il ainsi déclaré en conférence de presse. Les propos de Joey Barton ont évidemment choqué en Angleterre, l'Holocauste ayant, pour rappel coûté la vie à environ 6 millions de juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. The Telegraph précise que l'ancien milieu de terrain ne devrait pas être sanctionné par la FA (Fédération anglaise), mais seulement recevoir une lettre lui rappelant ses responsabilités en tant que coach d'une équipe professionnelle. Bristol Rovers est 18ème (sur 24) de League Two après 14 journées.