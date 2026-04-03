PSG : l’incroyable record du supersub Gonçalo Ramos

Gonçalo Ramos continue d’imposer sa loi au PSG avec un record impressionnant : le club n’a jamais perdu lorsqu’il trouve le chemin des filets en compétition officielle, avec 29 victoires et 8 nuls. Son influence s’est encore illustrée face à Toulouse, où il a inscrit un but décisif lors du succès (3-1) des Parisiens au Parc des Princes. Dans cette rencontre durant laquelle l’ancienne pépite de Benfica est entrée en jeu, le PSG a rapidement pris l’avantage grâce à Ousmane Dembélé, avant que Rasmus Nicolaisen ne relance les Violets sur corner. Ramos, bien placé sur un second ballon, a ensuite scellé le score, confirmant son efficacité et son sens du timing dans les moments clefs.

La suite après cette publicité

Cette nouvelle performance après être entré en jeu vient renforcer la confiance que Luis Enrique place dans l’attaquant portugais dans un rôle particulier à ne pas sous-estimer. Même lorsqu’il n’est pas titulaire, Ramos s’affirme comme un joker de luxe capable de changer le cours d’un match et de garantir la continuité du succès parisien. Avec un tel impact, il devient difficile d’imaginer le PSG se passer d’un joueur qui semble porter un vrai pouvoir de transformation dès qu’il touche le ballon. Le supersub de luxe continue de faire des ravages à Paris.